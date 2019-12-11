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Yüksekokul öğrencilerine organ bağışı anlatıldı

İHA

Türkeli Devlet Hastanesi tarafından Türkeli Fadıl Demirel Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik organ bağışı konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi.

Yüksekokul öğrencilerine organ bağışı anlatıldı

Türkeli Devlet Hastanesi tarafından Türkeli Fadıl Demirel Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik organ bağışı konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi.
Türkeli Gençlik Merkezi salonunda gerçekleşen seminere, Türkeli Devlet Hastanesi ve Türkeli Fadıl Demirel Meslek Yüksekokulu idari amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Seminere konuşmacı olarak katılan Türkeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Ruhi İçtüzer, organ nakli konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen seminerde organ bağışının önemine dikkat çekerek katılımcılara bilgi verdi.
Seminerde organ ve doku bağışıyla ilgili slayt sunumu izletildi. Başhekim Dr. Ahmet Ruhi İçtüzer, organ bağışıyla ilgili katılımcıların yönelttikleri soruları yanıtlamasının ardından seminer son buldu.

SİNOP

11 Aralık 2019 Çarşamba

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