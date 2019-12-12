Sinop’ta artık trafik lambası var 21 yılın ardından trafik lambası oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sinop’ta artık trafik lambası var 21 yılın ardından trafik lambası oldu

İHA

Türkiye'nin trafik lambası olmayan tek kenti unvanıyla tanınan Sinop, artık o unvanını kaybetti.

Sinop’ta artık trafik lambası var 21 yılın ardından trafik lambası oldu

Türkiye’nin trafik lambası olmayan tek kenti unvanıyla tanınan Sinop, artık o unvanını kaybetti.
Geçtiğimiz yıllarda şehir merkezi dışı bir bölge olan Atatürk Devlet Hastanesi çevresine trafik lambası konulmuştu ancak kent merkezinde halen trafik lambası yoktu. 21 yıldır şehir merkezinde trafik sinyalizasyon lambası olmayan şehir olarak bilinen Sinop’ta, son zamanlarda ölümlü kazaların olmasının üzerine harekete geçen Karayolları Genel Müdürlüğü, Sinop şehir merkezinden yeni mahalle statüsüne geçen Korucuk ve Ordu köyü yolu üzerindeki Sanayi mevkisindeki kavşağa toplam ‘20 adet’ trafik lambası yerleştirdi.
Konuyla ilgili Sinop Eski Sanayi Sitesi Başkanı Bayram Güven, önceki yıllarda Karayolları ve TEİAŞ'a başvuru yaptıklarını belirterek, “Başvurularımızın ardından değerlendirme aşamasında iken, çok ölümcül kazalar oldu. Geç kalındı ama yine de güzel oldu” ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Barış Ayhan, kavşakta yaşanan kazaların sonuçlarının çok acı olduğunu belirterek, “Kentimizin gelişimiyle birlikte geçmişte yaşanan olumsuzluklar gibi can kaybının yaşanması, artık büyüyen kentimizde böyle bir ihtiyaç söz konusu. Sanayi sitesinde Karayolları Genel Müdürlüğünün çalışma sahası içerisinde olan bölgede yeni bir trafik sinyalizasyon uygulaması var. Trafikte hiçbir olumsuzlukla karşılaşmamak için, burada böyle bir ihtiyaç duyulduğunu Sinoplular olarak gördük. Bedelini çok acı ödedik. Gencecik insanlarımızı trafiğe kurban ettik. Buna benzer kazaların yaşanmaması için burada trafik sinyalizasyon uygulaması var. Biz de bunun kentimiz için zorunluluk olduğunu duyuyoruz. Onun için bu çalışmalar kapsamında Karayolları Bölge Müdürlüğüne bizim de destek olduğumuzu belirtiyoruz” dedi.

SİNOP

12 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:51
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksekokul öğrencilerine organ bağışı anlatıldı
YEREL HABERLER Yüksekokul öğrencilerine organ bağışı anlatıldı
Hamsinin göç etmesiyle tezgahlar istavrit ve mezgite kaldı
YEREL HABERLER Hamsinin göç etmesiyle tezgahlar istavrit ve mezgite ...
Berkay Akbaş’ın adı Palyatif Ünitesine verildi
YEREL HABERLER Berkay Akbaş’ın adı Palyatif Ünitesine verildi
Beşiktaş'taki terör saldırılarında ölen Berkay'ın ailesinden tazminat tepkisi
YEREL HABERLER Beşiktaş'taki terör saldırılarında ölen Berkay'ın ...
Çay ocağı işleten 'Hüsniye Nine' azmiyle örnek oluyor
YEREL HABERLER Çay ocağı işleten 'Hüsniye Nine' azmiyle örnek oluyor
Türkeli MYO öğrencilerinden anlamlı gezi
YEREL HABERLER Türkeli MYO öğrencilerinden anlamlı gezi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X