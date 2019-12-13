Sinop'ta un yüklü tır devrildi

Sinop'un Ayancık ile Türkeli ilçeleri arası karayolunun Büyükdüz mevkisinde un yüklü tır buzlanma nedeniyle devrildi.
Tırın devrilmesiyle un paketleri yola savruldu. Kazanın ardından trafiğin tek yönlü akışı sağlandı.
Kazada sürücü yara almazken tır, çekici yardımıyla, devrildiği yerden kaldırıldı.
SİNOP
13 Aralık 2019 Cuma
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