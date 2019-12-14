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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İHA

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında SinopErfelek yolu Mertoğlu mevkisinde hayvanlarıyla karşıdan karşıya geçmek isterken Davut Kümeç(31), plakası belli olmayan aracın çarpmasıyla ağır yaralandı. Yaralı Kümeç, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Kümeç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazazedenin yakınları acil servis önünde sinir krizi geçirdi.
Davut Kümeç’e çarpan araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı ancak, emniyet güçleri tarafından kısa zamanda yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİNOP

14 Aralık 2019 Cumartesi

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