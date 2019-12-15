Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Davut Kümeç (31), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam, SinopErfelek yolunun Mertoğlu mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Davut Kümeç'e, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kümeç, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kümeç'i ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Davut Kümeç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.



SİNOP 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:15

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.