Gerze'de AK Parti delege seçimleri

Ciddiye alınmayacak gibi değil!

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 7. Olağan Kongresi kapsamında Gerze’de delege seçimini gerçekleştirdi.

Köyler ve ilçe merkez mahalleleri için saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılan seçimler Gerze AK Parti Merkez binasında gerçekleşti. AK Parti İlçe Teşkilatının toplam 4 bin 450 parti üyesi olduğu kaydedilirken, parti üyeleri 400 delege seçimi için sandık başına gitti. Bir sonraki yapılacak olan ilçe başkanlığı seçiminin 1 Ocak 30 Nisan arasında yapılacağı belirtildi.

AK Parti Gerze İlçe Başkanı Vahdettin Özdemir herkese teşekkürlerini sunarak yapılacak seçimlerin Gerze’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

SİNOP 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:16

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.