Sinop'u Konya'da temsil ettiler

Hazreti Mevlana’nın 746. vuslat yıldönümünde Şebi Arus Haftası kapsamında düzenlenen “81 İlden 81 Öğretmen Konya Programı” kapsamında Sinop’u Gerze Anadolu İmam Hatip Lisesi temsil etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Konya Valiliği, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Hz. Mevlânâ'nın 746. vuslat yıl dönümünde Şebi Arus Haftası için düzenlenen "81 ilden 81 öğretmen Konya Programı" Konya'da Mevlana Öğretmenevinde gerçekleşti. Mesleki başarılarıyla farkındalık oluşturan 81 öğretmenden Sinop’u temsilen Gerze Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çağlar Sarıtaş ‘’81 İlden 81 Öğretmen Konya Programına" katıldı. Programa Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Öğretmen Yetiştirme ve Yükseköğretim Kurumları ile İlişkiler Daire Başkanı Muhittin Yılmaz, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları katılarak öğretmenlere katılım belgesi ile çeşitli hediyeler verildi. Program Konya Panorama Müzesi, Hz.Mevlana Türbesi ve Konya Bilim Merkezi gezisi ile devam etti. Program akşam Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleşen Ahmet Özhan konseri ardından da sema gösteri ile sona erdi.

SİNOP 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

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