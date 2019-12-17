Jandarma aranan şahsı yakaladı

Gerze İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı birimler yol uygulamasında farklı suçlardan aranan bir şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent sınırları dahilinde yol uygulaması yapmakta olan Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı birimler şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptıkları esnada araçta bulunan üç şahsa ait uyuşturucu, kesici ve yaralayıcı alet ele geçirdi. Yapılan incelemelerde yakalanan üç şahıstan birinin daha önceden de farklı suçlardan aranmasının olduğu öğrenilmesi üzerine, şahısların yapılan tahkikatın ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildiği ve başka dosyalardan araması bulunan şahsın ise cezaevine sevk edildiği öğrenildi.

Şahıslarla alakalı olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

SİNOP 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:16

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.