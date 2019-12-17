Kırlangıç balığı 50 liraya düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kırlangıç balığı 50 liraya düştü

İHA

Sinop'ta kıyı balıkçıları tarafından avlanan kırlangıç balığı, geçen aylarda kilosu 150 TL’yi bulurken şimdi ise 50 liradan satışa sunuluyor.
Balıkçı İsmail Değer, bu dönemlerde balıkçılarının ağlarına daha çok kırlangıç balığı takıldığını, o nedenle fiyatının düştüğünü söyledi. Kırlangıç balığının alıcısının genellikle restoranlar olduğunu belirterek, "Farklı bir balık olduğu için genelde restoranlar ve oteller alıyor. Bugün tutulan balığımız 2 taneydi, biri satıldı. Bu aylarda daha sık tutulduğu için fiyatı 50 TL'ye düştü. Tezgahtaki balık 3 kilo geliyor, 150 TL'ye satılıyor. Bu balığın çorbası ve buğulaması çok lezzetli oluyor. Ama isteyen şiş veya ızgara da yapabilir” dedi.

SİNOP

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:16
  • YATSI 18:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma aranan şahsı yakaladı
'Kezban Teyze'nin güneş enerji santrali
YEREL HABERLER 'Kezban Teyze'nin güneş enerji santrali
Şahin Tepesi yolu tamamlandı
YEREL HABERLER Şahin Tepesi yolu tamamlandı
Sinop'u Konya'da temsil ettiler
YEREL HABERLER Sinop'u Konya'da temsil ettiler
Gerze'de AK Parti delege seçimleri
YEREL HABERLER Gerze'de AK Parti delege seçimleri
Sinop’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Sinop’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 ...
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X