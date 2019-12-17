Öğrencilere ücretsiz çorba dağıtımı devam ediyor

Türkeli Belediyesi tarafından organize edilen faaliyet kapsamında Türkeli Meslek Yüksekokulu yemekhanesinde hafta içi her sabah tüm öğrencilere açık olarak sıcak çorba dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Türkeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sabah beslenme ihtiyaçlarını karşılarken, sıcak bir ortamda mutlu bir şekilde derslerine katılıyorlar.

Türkeli Belediyesi çalışanlarınca her gün farklı sıcak çorbalar öğrencilere ikram edilmeye devam ediliyor. Türkeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. İsmail Güçlü, öğrencilere yoğun ilgi gösterilerek böyle anlamlı ve güzel bir faaliyetten dolayı Belediye Başkanı Veysel Şahin ve çalışanlarına teşekkür etti.

SİNOP 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:20

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