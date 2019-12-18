Boyabat'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Volkswagen'den sonra o da değiştiriyor

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Çarşak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat istikametinden Durağan'a doğru seyir halinde olan Bekir Kılıçoğlu (48) idaresindeki 37 ED 382 plakalı otomobil, Çarşak Deresi Köprüsü'ne aracın sağ ön kısmından çarptı. Kazada sürücü Bekir Kılıçoğlu ve araçta bulunan Yaşar Kılıçoğlu (52) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yaşar Kılıçoğlu hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİNOP 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:16

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.