Sinop'ta 57 bin lale toprakla buluşuyor

Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çevre düzenlemeleri kapsamında Sinop’ta 57 bin lale soğanı dikiliyor.

Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürü Serdal Küçükdemir, çiçek ve bakım mevsimine girildiğini belirterek, "Şehrimizin meydanlarını ve parklarını renklendirecek, daha güzel bir görüntüye kavuşturacak 57 bin lale soğanını toprakla buluşuyoruz. Sonbahar mevsimi ağaç bakımı ve fidan dikimi aylarıdır. Bir sonraki yaza hazırlık amacıyla bu çalışmaları başlattık. Yalnızca 57 bin lale ile kalmıyoruz, çeşitli süs çiçekleri ve fidanlar da dikerek şehrimizi renklendirmeyi büyütüyoruz. İl genelinde 57 bini lale olmak üzere toplamda 100 bine yakın fidanı toprakla buluşturuyoruz” dedi.

Küçükdemir, dikim işlemlerinin yaklaşık 1 ay kadar süreceğini sözlerine ekledi.

SİNOP 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:21

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