Sinop’ta toplam 600 konutun yapılacağı proje ile ilgili AK Parti Sinop il Başkanı Uğur Giresun’dan Sinopluları sevindirecek haber geldi.

TOKİ tarafından hayata geçirilecek olan 600 toplu konut projesiyle ilgili açıklama yapan İl Başkanı Giresun, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un Sinop ziyaretinde müjdesini verdiği Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca TOKİ konutlarının yapımı için düğmeye basıldı. Sinop merkezde de 2+1 ve 3+1 olmak üzere 300 konut, Boyabat ilçemiz de 2+1 ve 3+1 olmak üzere 120 konut, Durağan ilçemize 2+1 ve 3+1 olmak üzere 180 konut, ilimize ve ilçelerimize hayırlı olsun. Diğer ilçelerimizdeki dar gelirli hemşerilerimizin de konut sahibi olabilmelerini çok arzuluyoruz. Bundan dolayı da TOKİ projesinin bu diğer ilçelerimizde de hayata geçirilmesini sağlamak için çalışıyoruz” dedi.



Başvuru tarihleri 16 Aralık15 Ocak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilecek olan 81 ilde 100 Bin konut projesinin detayları hakkında bilgi veren Uğur Giresun, “Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında Sinop’umuza inşa edilecek olan 600 Sosyal Konut için başvurular 16 Aralık 2019 15 Ocak 2020 tarihleri arasında önce edevlet başvurusunun ardından Ziraat Bankası şubelerine ödeme yapılabilecek. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, en az yüzde 40 engelli vatandaşlarımız ve diğer alıcı adayları olmak üzere üç farklı kategori de bu başvurular yapılacak. Konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, ilan edilecek tarih ve yerde başvuru sahipleri arasında 'Hak Sahibi Belirleme' kurası çekilecek. Hak sahipleri konut ödemelerini; satış fiyatının yüzde 10'u peşin, kalan tutarın tamamı aylık yüzde 0,49 oran ve 240 ay vade ile ödeyecek. Dar gelirli ailelerimizin kendilerine ait bir konut sahibi olmalarında büyük bir avantaj sağlayan toplu konut projesinin ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

SİNOP 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:21

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