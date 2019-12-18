Gerze'de dâhiliye uzmanı göreve başladı

Çok nadir görülüyor! Böyle hayatta kalabildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gerze Devlet Hastanesinde yeni dahiliye uzmanı doktor göreve başladı.

Gerze Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan iki dahiliye, iki aile ve bir anestezi hekiminin tayin olmaları sonrasında yeni Dahiliye Uzmanı Dr. Canan Ersoy, hastaneye atandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2013 yılında mezun olan Ersoy, Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesinde uzmanlığını yaptığını belirtti.

Ersoy, Ankara’da tamamladığı eğitiminin ardından zorunlu hizmet görevi kapsamında Gerze Devlet Hastanesine atandı.

SİNOP 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:16

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.