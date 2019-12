Bu aile 4 kuşaktır bıçak üretiyor Türkiye’nin her yerinden sipariş alıyorlar

Sinop'ta yaşayan 35 yaşındaki Kazım Özekes, 4 kuşaktan beri aile mesleği olan bıçak yapımını devam ettiriyor.

Sinop'ta yaşamını sürdüren Kazım Özekes, şehir merkezindeki atölyesinde babası Cengiz Özekes ile birlikte dedelerinden kalma mesleğini sürdürüyorlar. El işçiliği ve sabırla, paslanmaz çeliği adeta bir sanat eserine dönüştüren baba oğul, her biri kendi tasarımları olan av, mutfak, kamp, koleksiyon bıçakları ile yöresel bıçaklar yapıyor,129 yıllık gelenekten gelen disiplinle kaliteden ödün vermeden çalışıyorlar.

Mesleğe kendisinin nasıl başladığı konusunda bilgi veren Kazım Özekes, “Babamın yaklaşık 65 yıllık meslek mazisi var, benim de 15 yıldan beri sürekli bir şekilde babamla birlikte devam ediyorum. Çocukluğumdan itibaren bu mesleğin içindeydim. Okul tatillerinde hep dükkandaydım. Küçüklüğümden beri hep mesleğin içinde buldum kendimi” dedi.



“Türkiye’nin her yerinden sipariş alıyoruz”

Kazım Özekes, “Yurt dışına siparişlerimiz oluyor, bazen gümrükte kargoda problemler oluyor onun dışında yoğunluk genelde iç piyasada, zaman zaman yurt dışına da yolluyoruz. Talep geldikçe Türkiye’nin her yerine bıçak ihtiyacı olanlara, koleksiyonculara, hediyelik isteyenlere gönderiyoruz. Siparişlerimizde genelde büyük şehirler ağırlıkta. Sevilmeden yapılacak meslek değil. Çünkü sabır gerektiriyor. Sevmek, gönül vermek gerekiyor bu mesleğe. Av bıçağı, koleksiyon bıçakları gibi ürünlerde bir bıçak ortalama 1 buçuk günden başlıyor, ebadı büyüdükçe de o süre artıyor" diye konuştu.

