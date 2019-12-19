Kayıp alzheimer hastası aranıyor

Sinop’un Erfelek ilçesinde kızının jandarmaya kayıp olarak bildirdiği alzheimer hastası 85 yaşındaki Kâzım Çetinkaya için jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı Kurtköy köyünde oturan alzheimer hastası Kâzım Çetinkaya, Çarşamba günü sabah saatlerinde köydeki evinden çıkarak bir daha geri dönmedi. Çetinkaya’nın kızı, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Kâzım Çetinkaya’nın bulunması için bölgede jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.
Ekipler, Kâzım Çetinkaya’yı arama çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.
SİNOP
19 Aralık 2019 Perşembe
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