Sinop'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor

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- SİNOP'un Erfelek ilçesinde, dün sabah ayrıldığı evine bir daha dönmeyen, Alzheimer hastası Kazım Çetinkaya (85) için arama çalışması başlatıldı.

Erfelek'e bağlı Kurtköy'de oturan, Alzheimer hastası Kazım Çetinkaya, dün sabah çıktığı evine bir daha dönmedi. Çevrede aramasına rağmen ulaşamayan Çetinkaya'nın yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, Kazım Çetinkaya'nın bulunması için arama çalışması başlattı.



SİNOP 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:22

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