Kayıp yaşlı adam ölü olarak bulundu

Sinop'un Erfelek ilçesinde kızının jandarmaya kayıp olarak bildirdiği alzheimer hastası 85 yaşındaki Kazım Çetinkaya, ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Sinop'un Erfelek ilçesinde iki gündür kayıp olduğu belirtilen 85 yaşındaki alzheimer hastası Kazım Çetinkaya için jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Çetinkaya, Erfelek’teki Kurtköy mevkisindeki ormanlık alanda ölü olarak bulunduğu belirtildi.

İlçeye bağlı Kurtköy köyünde oturan alzheimer hastası Kazım Çetinkaya, Çarşamba günü sabah saatlerinde köydeki evinden çıkarak bir daha geri dönmedi. Çetinkaya'nın kızı, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Kazım Çetinkaya'nın bulunması için bölgede jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Kayıp yaşlı adam, arama kurtarma ekiplerince bir gün sonra Erfelek’teki köyünde ormanlık alanda ölü olarak bulunduğu bildirildi.

Çetinkaya’nın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

SİNOP 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:22

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