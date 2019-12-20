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Kış günü naylon barakada yaşam savaşı

İHA

Sinop'ta bir vatandaş, kendi imkanlarıyla yaptığı naylon barakada 2 yıldır soğuk kış günlerinde yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.

Kış günü naylon barakada yaşam savaşı

Sinop'ta bir vatandaş, kendi imkanlarıyla yaptığı naylon barakada 2 yıldır soğuk kış günlerinde yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.
Sinop'un Gerze ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Sazak köyünde yaşayan 69 yaşındaki Necati Çalışkan, hayata tutunmaya çalışıyor. Kendi yaptığı naylon evde yaşayan Necati Çalışkan, "Tek başıma naylondan ev yaptım. Zor da olsa geçinmek zorundayım. Burada idare etmeye çalışıyorum. Burada eşeğimle ikimiz yaşıyoruz” dedi.
Sazak Köyü Muhtarı Necati Tanga ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Benim bildiğim burada yaşaması uygun görülmedi. Başka bir mahallede ağabeyinin evine yerleştirildi. Orada kaymakamlıktan soba, çekyat gibi yardımlar yapıldı. Kaymakama gittik. Kaymakamlıktan bin 500 TL’lik yardım yapıldı. Daha sonra kaymakamlık daha fazla ödeme yapamayacaklarını bildirdi. Ben muhtar olduktan sonra ise Necati Çalışkan’ın akrabası ile müteahhitleri dolaştık. 2 bin tuğla, 100 çimento gibi eşyalar aldık. Necati ağabey kendi evini kendisini yapacağını söylüyor. Kendi çabalarıyla burada uğraşlar veriyor. En son bana kaymakamlıktan gelen bilgiye göre caminin hocası kaldığı lojmandan çıkmış. Onun lojmanında bu kış kalabileceğini söylüyorlar. Fakat geçici bir süre için. 3 ay için kalabileceğini söylüyorlar. Benim gönlüm ise en azından böyle bir yerde kalacağına geçici bir sürede olsa lojmanda kalması daha iyi. Burası şartlara uygun değil" diye konuştu.
Resmi kurumlardan alınan bilgilere göre ise Necati Çalışkan’ın huzurevinde ve çeşitli yerlerde kalmayı kabul etmediğini, köyüne ev yapılmasını istediğini bildirildi.
Ayrıca Necati Çalışkan’ın akciğer kanseri olduğu öğrenildi.

SİNOP

20 Aralık 2019 Cuma

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