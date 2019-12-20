Sinop Belediyesi durakları yeniliyor

Sinop Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Şehir merkezinde yeni mahalle statüsüne kavuşmuş dört yeni mahallesi başta olmak üzere dolmuş duraklarını yenileyen ekipler, boyası dökülmüş, hava muhalefetine bağlı olarak zarar görmüş duraklarda bakım işlemlerini sürdürüyor. TOKİ konutları içerisinde yer alan ve çok sayıda kişinin kullandığı durak yenilendi. Büyütülen dolmuş durağı modern ve kullanışlı hale getirildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan çalışmaların süreceğini belirterek, "Dört yeni mahallemiz ve şehir merkezimizde dolmuş duraklarında bakıma gidiyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerine göre durak ihtiyacı olan yerlere durak yerleştiriyoruz. Uzun yıllardır önem arz eden ve yaklaşık 272 haneli TOKİ konutlarının dolmuş durağını yeniledik. Soğuk havalarda öğrencilerimizin ıslanmaması, vatandaşlarımızın özellikle kış aylarında sıkıntı çekmemeleri adına dolmuş durağımızı büyüterek daha çok kişinin kullanabileceği modern bir görünüme kavuşturduk. Bu anlamda vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

SİNOP 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:22

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