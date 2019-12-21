Sinop’ta, Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce hayata geçirilen "AFAD Gönüllülük Projesi" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sinop Öğretmenevi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen programda konuşan AFAD İl Müdürü Ümit Ünal, AFAD Gönüllülük sistemi hakkında bilgiler verdi. Devamında AFAD Gönüllülerinin işlevlerinden bahseden Ünal, “AFAD Gönüllüleri ile amaçlanan; afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda gönüllüler yetiştirilerek afetin her evresinde etkin şekilde çalışmaları sağlanması ve böylece toplum afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilmesidir” dedi.

Ardından Endüstri Mühendisi Özge Özbek tarafından AFAD Gönüllülük sistemi hakkında sunum gerçekleştirildi. Özbek, AFAD gönüllüsü olmak isteyenlerin edevlet üzerinden başvuru yapılabileceğini belirtti.

Programın sonunda Sinop Valisi Köksal Şakalar da bir konuşma yaptı.

Programa Vali Yardımcısı Murat Girgin, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız da katıldı.

SİNOP 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:23

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