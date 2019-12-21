Türkeli'de otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

"O benim sünnetim değildi"

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Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin şarampole uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, TürkeliGüzelkent kara yolu Emrelli mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erdem B. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Güzelkent'ten Türkeli istikametine seyir halindeyken, Emrelli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yaklaşık 25 metre derinliğindeki şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Erdem B. ve otomobil içerisinde bulunan Ufuk D. yaralandı. Yaralılar, Türkeli Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Meydana gelen kazada otomobil büyük çapta hasar gördü.

SİNOP 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:23

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