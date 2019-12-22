Sinop'ta ahır yangını: 5 büyükbaş hayvan telef oldu

"O benim sünnetim değildi"

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Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan ahır yangınında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yamacık köyü Merkez Mahallesi'nde M.B’ye ait ahırda yangın çıktı. Çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan bir buzağı telef olduğu kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, betonarme bir ahırda saat 14.15'te elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, ahır kullanılamaz hale geldi.

SİNOP 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:23

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