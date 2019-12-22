Ahır yangınında 6 hayvan telef oldu

Sinop'un Gerze ilçesinde ahırda çıkan yangında 6 hayvan telef oldu.

Yangın, Yamacık köyü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.’ye ait ahırda yangın çıktı. Çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan ve bir buzağı telef oldu. Gerze Belediyesi İtfaiyesi yangına müdahale ederek söndürme çalışması yaptı.

Çıkan yangında betonarme ahırın çatı ve yan duvarının göçtüğü ve ahırın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

SİNOP 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:23

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