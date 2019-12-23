Sinop’ta kubar esrar ele geçirildi: 4 gözaltı

"O benim sünnetim değildi"

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Sinop’un Boyabat ilçesinde şüpheli şahısların üzerinde kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Sinop Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kırsal alanda güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobildekilerin peşine düştü. İlçe merkezinde polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtaki şahısların üzerinden kubar esrar ele geçirildi.

Otomobilde bulunan O.B., A.Ö., K.K. ve B.D. gözaltına alınarak işlem yapılmak üzere Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler.

SİNOP 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

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