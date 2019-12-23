Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı

"O benim sünnetim değildi"

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Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Özel İdare Tesisleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Dağ idaresindeki 34 AP 4407 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen Ahmet Furkan Karagülle'nin kullandığı 55 ACJ 572 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Ahmet Furkan Karagülle hafif yaralandı. Yaralı, 112 ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİNOP 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:18

YATSI 18:47

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