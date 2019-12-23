Türkeli'ye atanan çocuk doktoru göreve başladı

"O benim sünnetim değildi"

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Türkeli Devlet Hastanesine atanan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı görevine başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından son yapılan atamalarla Türkeli Devlet Hastanesine atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Fulya Kürekci hastanedeki görevine başladı. Böylelikle Türkeli Devlet Hastanesinde 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 2 dahiliye uzmanı, 1 diş hekimi ve 9 pratisyen hekim görev yapıyor.

SİNOP 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

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