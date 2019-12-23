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Sinop’ta Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı

İHA

Sinop'ta Sağlık Kompleksi bünyesinde hizmet verecek olan Sağlıklı Hayat Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Sinop’ta Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı

Sinop’ta Sağlık Kompleksi bünyesinde hizmet verecek olan Sağlıklı Hayat Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.
Açılışta açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Muhammet Çömçe, “Sağlık Bakanlığı olarak birinci hedefimiz, birinci hizmet alanımız insanlarının sağlıklı olmasını sağlamak. Yani insanları sağlıklı kılmak ve hastalanmasını engellemek. Hasta olduklarında ise tedavilerini yapmak. İnsanların sağlıklı kalması kişilerin kendi menfaatine. Doktorlarımız sağlıklı yaşamayı daha fazla önemsemek için varlar. Bu doktorlar son dönemlerde sağlıklı yaşam merkezi en son ismiyle sağlıklı hayat merkezi adı altında merkezler oluşturmaya başladı. Buradaki asıl hedefimiz sağlığımızı korumak, sağlıklı yaşama konusunda özendirme sağlamak. Sağlıklı hayat merkezleri bizim yeni dönem Sağlık Bakanlığı içerisinde oldukça önemli bir yer tutuyor. Çünkü insanları artık hastalandırmamayı, daha da önemseyip hastaneye olan ihtiyaçlarını azaltmayı hedefliyor" dedi.
Sinop Valisi Köksal Şakalar ise, "Anladığımız kadarıyla bugün açılan Sağlık Hayat Merkezi küçük bir hastane. Aşağı yukarı ulaşabileceğiniz tüm hizmetleri burada alma imkanınız var" diye konuştu.
Açılış törenine ayrıca, Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanı Dr. Aslıhan Külekçi Uğur, Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ile birlikte protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

SİNOP

23 Aralık 2019 Pazartesi

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