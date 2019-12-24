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Tarihten ve doğadan esinlendiklerini takılarına işliyor

İHA

Sinop'un tarihi ve doğal güzelliği, takı tasarımcısı Özgül Köksal'a ilham kaynağı oldu. Tasarımcı Köksal, doğadan ve tarihten esinlendiği görüntüleri takılarına yansıtıyor.

Tarihten ve doğadan esinlendiklerini takılarına işliyor

Sinop'un tarihi ve doğal güzelliği, takı tasarımcısı Özgül Köksal'a ilham kaynağı oldu. Tasarımcı Köksal, doğadan ve tarihten esinlendiği görüntüleri takılarına yansıtıyor.
Sinop tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra mozaik zenginliği ile de dikkat çekiyor. Sinop’un çok eskilere dayanan tarihi zenginliği, takı tasarımcısı Özgül Köksal’a ilham kaynağı oluyor. Doğadan esinlenen tasarımcı Özgül Köksal, etkilendiği görüntüleri takılara işlemeye başladı. Esinlendiği figürlerin çizimlerini yapan Köksal, günlerce çabalayarak ortaya çıkardığı ürünlerle hem kentin tanıtımına katkı sunuyor hem de tasarımlarıyla geleceğe ışık tutuyor.
Tasarımcı Özgül Köksal, kafasında canlanan figürleri ortaya çıkarabilmek için günlerce çabaladığını belirterek, “Şehrimden etkilenerek takılar yapıyorum. Genel olarak bazen gökyüzünde gördüğüm martılar, deniz kenarına gittiğimde bende bıraktığı hisler. Onlardan oluşan hislerle takılar yapıyorum. Sadece bunlar da değil, Sinop’ta yürütülen Balatlar Kazı çalışmaları var. Orada mozaik panolar ortaya çıktı. Ben panodaki sembolleri kendime konu alarak çalıştığım koleksiyonlarım var. Mozaikten yansımalar. Panodaki sembollerin her birinin farklı anlamları var. O anlamların da bende bıraktığı etkilerle yola çıktım. Bizde iz bırakan birçok şey var. Değdiği anda yakan geçen ve aslında hepimizin içinde izler bırakan şeyler var. Ben kendimce o izlere küçük temaslarda bulunmak istedim. Tarihten, doğadan esinlenerek çalışmalar yapıyorum. Bazen buna bir taş bile yardımcı oluyor. Bir küpe yapmak bazen birkaç gün sürüyor. Gümüşü ham halindeyken eritiyorum, kıl testereyle eğeleyerek yapıyorum. Meşakkatli bir iş. Hayal ettiğimi önümde görmek için çabalıyorum” dedi.

SİNOP

24 Aralık 2019 Salı

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