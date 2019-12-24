Üniversite öğrencileri çamurdan kurtarıldı

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Sinop Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce üniversite yakınlarında bulunan ve öğrencilerin sıklıkla yürüdüğü toprak yola elek altı malzeme döküldü.

Sinop Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Atatürk Devlet Hastanesi karşısında üniversite öğrencilerimizin sıklıkla kullandığı, özellikle kış aylarında öğrencilerimizi zor duruma sokan toprak yol, ekiplerimiz tarafından elek altı malzeme serilerek düzeltildi. İlerleyen süreçte sathi kaplama yapılarak yol daha kullanışlı hale getirilecek" ifadeleri kullanıldı.

SİNOP 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:24

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