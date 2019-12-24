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Türkelili öğrenciden kompozisyon yarışmasında il birinciliği

İHA

Türkeli İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mustafa Sinanoğlu, "Geleceğim Mesleğim" konulu kompozisyon yarışmasında il birincisi oldu.

Türkelili öğrenciden kompozisyon yarışmasında il birinciliği

Türkeli İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mustafa Sinanoğlu, "Geleceğim Mesleğim" konulu kompozisyon yarışmasında il birincisi oldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen 2019 yılı Mesleki Eğitim teması kapsamında, mesleki farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Geleceğim Mesleğim" konulu kompozisyon yarışmasında Türkeli İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mustafa Sinanoğlu il birincisi oldu.
Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül törenine İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, KUZKA temsilcisi, dereceye giren öğrenciler, velileri ve öğretmenleri katıldı. Öğrenciye ödülünü Sinop İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Aslan tarafından verildi.

SİNOP

24 Aralık 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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