“Difana” yöntemi ile kefal avladılar

Sinop’ta avlanan Karadenizli kıyı balıkçıları "difana" yöntemi ile avlanıyor.
Sinop’ta bir grup kıyı balıkçısı yeni “difana” yöntemi ile avlanıyor. “Difana” yöntemi ile kıyıya yaklaşık 510 metrede avlanan balıkçılar yaklaşık 8 kilogram kefal avladılar.
“Difana” yöntemi ile avlanan balıkçılar bu yöntemden verim aldıklarını belirterek, “Bugün de şansımızı 'difana' yöntemi ile denemek istedik. Diğer avlanma şekillerine göre biraz farklı bir yöntem. Uyguladık ve verim aldık. Yaklaşık 8 kilograma yakın kefal balığı avladık. Bundan sonra bu yöntemi denemeye devam edeceğiz” dediler.
SİNOP
24 Aralık 2019 Salı
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