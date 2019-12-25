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Yeni kimlik kartları açıklaması

İHA

Kimlik yenileme için belirlenen son tarih, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Şu ana kadar yüz binlerce kişinin kimlik yenileme için başvuruda bulunduğu nüfus müdürlükleri, randevulu sistem ile kimlik yenileme işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yeni kimlik kartları açıklaması

Kimlik yenileme için belirlenen son tarih, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Şu ana kadar yüz binlerce kişinin kimlik yenileme için başvuruda bulunduğu nüfus müdürlükleri, randevulu sistem ile kimlik yenileme işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.
Yeni kimlik çıkartmak için ödenmesi gereken ücret çeşitli durumlarda farklılık gösteriyor. TC kimlik belgesi, eski düzende nüfus cüzdanı olarak adlandırılan belgeyi kaybedenler yeni kimlik çıkarmak için ödemeleri gereken ücret; 22,50 TL. Çipli kimlik kartlarının kaybedilmesi halinde ise 45 TL ödeme yapılması gerekiyor. TC kimlik belgesi 2023 yılına kadar değiştirebiliyor.
Sinop Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medyada 2020 yılında TC kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgelerinin 2020 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde asılsız haberler çıktığı anlaşılmıştır. TC kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının TC kimlik kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir” denildi.

SİNOP

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:25
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