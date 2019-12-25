Türkeli'de 350 kiloluk domuz avlandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, tarım alanlarına zarar veren yaban domuzları için Türkeli Avcılar ve Atıcılar Kulübü üyeleri, gece avlanmanın yasak olduğundan dolayı Güzelkent köyü ormanlık alanında sabah saatlerinde ava çıktı.

Dev domuzu yakalamak için ayak izleriyle yola çıkan Türkeli Avcılar ve Atıcılar Kulübü üyelerinden 6 kişi, yaklaşık 5 saat sonra buldukları dev domuzu vurdular. Yanına yaklaşan avcılar, gördükleri dev domuz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek hatıra fotoğrafı çekildiler.

Türkeli Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Salih Yıldız, yaptığı açıklamada, "Köylüler, bölgede çok sayıda domuz bulunmasından dolayı şikayetçiydi. Kulübümüze rica ettiler, kulübümüz üyeleri de bölgede av yapmak için yola koyuldu. Yapılan avda da son yıllarda karşılaşılan en büyük yaklaşık 350 kilogram ağırlğında, 25 santimetre boyunda dişi olan dev domuzu yakalandı" ifadelerini kullandı.

SİNOP 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:25

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