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Çobanoğlu: “Kıyı şeridinin mutlaka yapılması lazım”

İHA

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı şehir olan, yıllık ortalama 1 milyon ziyaretçi ağırlayan Sinop'ta, turizmcilerin 2020 yılı hedefi sektörde kaliteyi artırmak olacak.

Çobanoğlu: “Kıyı şeridinin mutlaka yapılması lazım”

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı şehir olan, yıllık ortalama 1 milyon ziyaretçi ağırlayan Sinop'ta, turizmcilerin 2020 yılı hedefi sektörde kaliteyi artırmak olacak.
Uzun ve temiz sahilleri, tabiat parklarının yanı sıra tarihi dokusuyla da bölgesinde öne çıkan Sinop'ta, son yıllarda turizm alanında yaşanan sıkıntılara çözüm bulunmaya çalışılıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, “Çeşitli alanlardan elde ettiğimiz verilere göre 2019 yılı, önceki yıla oranla rakamsal anlamda aynı ölçüde geçti diyebiliriz. Ancak sektör temsilcileri olarak güçlü değiliz. Halen sektörün ihtiyaçları ve sorunları noktasında valilik ve belediyenin alacağı kararlar etkili. Biz sektör temsilcileri kendi bakış açımızdan güçlü olmadığımız için sorunlara yaklaşamıyoruz. Geçen sezon yaşadığımız ve çözüm bekleyen plajlar sorunu. Kimin, hangi kurumun yetkili olduğu karmaşası var. Kim hangi plajı kaparsa o yönetiyor gibi bir hava esiyor. Doğal olarak kural olmayan yerde kaos olur. Bunun çözümü, belediyenin buraları devralması ve belirli şartlarda kiralamasıdır. Kıyı şeridinin planlamasının mutlaka yapılması lazım. Bunlar kolay değil ama ortak bir çözüm noktası bulunabilir" dedi.

SİNOP

26 Aralık 2019 Perşembe

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