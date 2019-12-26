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Boyabat'a rüzgar enerji santrali kuruluyor

İHA

Sinop Boyabat'ta yer alan bazı alanların rüzgar enerji santrali inşası amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Boyabat'a rüzgar enerji santrali kuruluyor

Sinop Boyabat'ta yer alan bazı alanların rüzgar enerji santrali inşası amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Boyabat ilçesindeki bazı alanların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Boyabat ilçesinin Çattepe köyü ile Gerze ilçesinin Kahramaneli köylerinde yer alan bazı taşınmazlar rüzgar enerji santrali inşası için, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca acilen kamulaştırılacak.
Kamulaştırılacak alanda kurulması planlanan ve 2012 yılında ölçümleri yapılan Fener Rüzgar Enerji Santralinin, 2021 yılında üretime geçmesi bekleniyor.
26 Aralık Perşembe günü yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı şöyle:
"Fener Rüzgar Enerji Santralinin yapımı amacıyla, Sinop ilinde yer alan ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların,tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesi gereğince karar verilmiştir."

SİNOP

26 Aralık 2019 Perşembe

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