Türkeli'de öğrenciler dönem sonu etkinliği ile eğlendi

Türkeli Meslek Yüksekokulu personeli ile öğrenciler, müzik dinletisi etkinliği ile bir araya geldiler.

20192020 güz döneminin yoğunluğunu bir araya gelerek müzik dinletisi eşliğinde güzel bir geceyle tamamladılar. Final sınavları öncesinde Türkeli Meslek Yüksekokulu akademikidari personel aileleriyle katılım sağlayarak, öğrencilerle bir arada eğlendiler. Program, yerel bir kafede yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Ayancık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan müzik grubu, gösterdikleri performansla herkesin ilgisini çekti. Türkeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. İsmail Güçlü, yoğun geçen ders dönemi sonunda öğrencilerle böyle bir etkinlikte birlikte olmaktan mutlu oldukları belirterek, örenciler için bu tür etkinliklerin devam edeceği bilgisini verdi. Güçlü, öğrencisi olan müzisyen Ogün Üstün ve ekibine böyle bir etkinlikte gönüllü olarak programa eşlik ettiği için teşekkürlerini iletti.

SİNOP 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:25

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