Sinop’ta gökkuşağı güzelliği

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Sinop'ta, yağmurun ardından oluşan gökkuşağı renklerini denizin üzerine düşürmesi sonucunda kartpostallık görüntü oluşturdu.

Sinop’ta devam eden ve etkili olan yağmurların ardından akşam saatlerinde ortaya çıkan gökkuşağı, muhteşem bir görüntü oluşturdu. Gökkuşağının renklerini denizin üzerine bırakması, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Gökkuşağının görüntüsünü yakalamak için vatandaşlar cep telefonlarıyla adeta birbirleriyle yarıştı.

SİNOP 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:21

YATSI 18:49

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