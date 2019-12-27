Gerze'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltı alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 1050 gram kubar esrar maddesi ile şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca ile 26 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler A.D ve S.M.K gözaltına alındı.

SİNOP 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:21

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.