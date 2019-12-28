Güzelkent'e su arıtma tesisi kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Güzelkent'e su arıtma tesisi kuruldu

İHA

Sinop'un Türkeli ilçesi Güzelkent Köyü Muhtarı Hayri Gürleyen'in girişimleri sonucu, iş adamı Ahmet Gürleyen tarafından Güzelkent köyüne hibe olarak kurulan su arıtma tesisi faaliyete girdi.

Güzelkent'e su arıtma tesisi kuruldu

Sinop'un Türkeli ilçesi Güzelkent Köyü Muhtarı Hayri Gürleyen'in girişimleri sonucu, iş adamı Ahmet Gürleyen tarafından Güzelkent köyüne hibe olarak kurulan su arıtma tesisi faaliyete girdi.
Türkeli'nin Güzelkent köyünde, Muhtar Hayri Gürleyen'in girişimleri sonucu Ankara'daki yakın akrabası olan iş adamı Ahmet Gürleyen tarafından hibe olarak su arıtma tesisi kuruldu.
Güzelkent Köyü Muhtarı Hayri Gürleyen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu tesiste günlük 72 ton mikroplardan arınmış, arıtılmış su alınabileceğini belirterek, "Yapılan su arıtma tesisi ile birlikte artık markette satılan hazır su, çeşmemizden ücretsiz olarak akacak. Değerli amcam Ahmet Gürleyen ile geçen bayram yaptığımız sohbetimizde, 'Köyümüze benim yapabileceğim bir şey var mı?' diye sormuştu. Ben de kendisine sularımızın çok kireçli olduğunu, vatandaşların musluk suyunu içemediğini, 'çeşmesini biz yaparız, arıtmayı da siz takarsanız çok faydalı bir hizmet gerçekleştirmiş oluruz' dedim, sağ olsun bizi kırmadı ve en büyüğünden sanayi tipi sistemi köyümüze kurdu. Kendisine bu hizmetinden ötürü köyüm ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi.
Gürleyen, su arıtma tesisinin hibe olarak sağlanmasında emeği geçen iş adamı Ahmet Gürleyen'e günün anısına teşekkür plaketini takdim etti.

SİNOP

28 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:26
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:01
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Barış Ayhan’dan ‘bakanlıktan gelen para’ açıklaması
YEREL HABERLER Barış Ayhan’dan ‘bakanlıktan gelen para’ açıklaması
Ev hanımlarının yüzünü güldüren çini sanatı
YEREL HABERLER Ev hanımlarının yüzünü güldüren çini sanatı
Dikmen'de orman yangını
YEREL HABERLER Dikmen'de orman yangını
Gerze'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Gerze'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Sinop’ta gökkuşağı güzelliği
YEREL HABERLER Sinop’ta gökkuşağı güzelliği
Maviş: “Sinop kendine yakışan bir stada kavuşacak”
YEREL HABERLER Maviş: “Sinop kendine yakışan bir stada kavuşacak”
Sinop’ta iki araçta ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Sinop’ta iki araçta ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele ...
Türkeli'de 'kadına şiddet' konuşuldu
YEREL HABERLER Türkeli'de 'kadına şiddet' konuşuldu
Türkeli'de öğrenciler dönem sonu etkinliği ile eğlendi
YEREL HABERLER Türkeli'de öğrenciler dönem sonu etkinliği ile ...
3 ilçenin çöp sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER 3 ilçenin çöp sorunu çözülüyor
Boyabat'a rüzgar enerji santrali kuruluyor
YEREL HABERLER Boyabat'a rüzgar enerji santrali kuruluyor
Çobanoğlu: “Kıyı şeridinin mutlaka yapılması lazım”
YEREL HABERLER Çobanoğlu: “Kıyı şeridinin mutlaka yapılması lazım”
Sinop'ta yılbaşı tedbirleri
YEREL HABERLER Sinop'ta yılbaşı tedbirleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X