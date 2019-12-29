Çinli çifte Türk usulü düğün

ÇİNLİ Wenlong Han (35) ile sevgilisi Weiwei Xia (33), ziyarete geldikleri Sinop'ta gerçekleştirilen 'Türk usulü' düğünle ülkelerinde planladıkları düğün öncesi prova yaptı, ilişkilerini perçinledi. Çinli Han, damat tıraşı olup, damatlık giydi, Weiwei Xia ise gelinlik giyerek, kuaförde gelin saçı yaptırdı. Renkli görüntülere sahne olan düğünde, çift, davetlilerle çiftetelli oynadı.

Çinli Wenlong Han, geçen yıl Türkçe öğrenmek için, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'a geldi. Sinop Halk Eğitim Merkezi´ne müracaat eden Han, Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmeni Ahmet Karaca ile tanıştı. Han, kentte kaldığı süre zarfında hem Türkçe öğrendi, hem de öğretmeni Ahmet Karaca ile gönül bağı kurdu. Öğretmen Karaca da, Çinli Han´a, `Halit´ ismini taktı.

Eğitimin ardından Çin´e dönen Han, öğretmeni Karaca´nın eşi Nezaket Karaca´nın rahatsızlandığını duyunca, sevgilisi Weiwei Xia ile sürpriz yapmak için 5 bin 844 kilometre yol kat edip, Sinop'a geldi. Ziyarette geçmiş olsun dileklerini ileten Çinli sevgililer, ülkelerinde planladıkları düğün öncesi Türk geleneklerine göre düğün yapmak istedi. Çinli Han damat tıraşı olup, damatlık giydi, Weiwei Xia ise gelinlik giyerek, kuaförde gelin saçı yaptırdı. Wenlong Han ile Weiwei Xia, ilişkilerini, gerçekleştirilen 'Türk usulü' düğünle perçinledi. Çinli çift, yöre geleneklerine göre düzenlenen organizasyonla, ülkelerinde planladıkları düğün öncesi de prova yapmış oldu. Çift, renkli görüntülere sahne olan düğünde, davetlilerle çiftetelli oynayıp, gönüllerince eğlendi.

'SİNOP'U ÇOK SEVİYORUM'

Sinop´u ve öğretmenini çok sevdiğini belirten Wenlong Han, bir yıl sonra öğretmeni Ahmet Karaca´nın eşi Nezaket Karaca´nın hasta olduğunu duyunca çok üzüldüğünü ifade etti. Han, "Weiwei xia ile Sinop´a gelmeye karar verdik. Sinop´u çok seviyorum, burası cennet gibi. Buranın insanları da çok iyi, huzurlu bir kent. Ahmet Karaca, artık benim babam gibi oldu. O tam bir Osmanlı Türkü" dedi.

Çinli gelin Weiwei xia ise Sinop´ta olduğundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

'BÜYÜK BİR VEFA ÖRNEĞİ'

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, öğretmenevi misafirhanesinde gerçekleştirilen düğüne gelerek sürpriz yaptı. Çinli çiftle çiftetelli oynayan Başkan Ayhan, "Binlerce kilometre öteden Türkiye´ye gelerek, büyük bir vefa örneği gösterdiler. Dünyanın geleceğine ait ümitlerimizi canlı tutacak bir örnektir. Bizim için aslolan bu iki pırıl pırıl genç insanın binlerce kilometre öteden gelip, bize adeta ders verir gibi vefa örneği sergilemesidir" diye konuştu.

'BURADA BİR ANNESİ VE BABASI VAR'

Türkçe Öğretmeni Ahmet Karaca da, Wenlong Han ile aralarında gönül bağı olduğunu söyleyerek, "Okuma yazma kursu için halk eğitim merkezine müracaat ettiler. Yabancı oldukları için onlara kardeş gibi davrandık, zamanla güzel bir dostluk gelişti. Biz ona Halit demeye başladık, kurs bittikten sonra da ilişkimizi kesmedik. Bu yaz eşim bir rahatsızlık geçirdi, Halit bunu duyunca, moral vermek için bizi ziyaret etti. Böyle mutlu bir olaya da tanık olduk, çok sevindik, eşime de bir moral oldu. Halit, eşime `anne´ diye seslenir. Her zaman burada bir annesi, babası var" şeklinde konuştu.

'WENLONG HAN, 3'ÜNCÜ OĞLUM'

Ahmet Karaca´nın eşi Nezaket Karaca ise iki tane oğlunun olduğunu, Wenlong Han´ın ise üçüncü oğlu olduğunu dile getirerek, bu sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu dile getirdi.



SİNOP 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:26

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