Erfelek’te servis şoförleri denetlendi

Sinop'un Erfelek ilçesinde okul servis araçları denetlendi.

Yeni yıla girmeden önce Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından, okul servis araçları ve taşımalı eğitim servis araçlarının şoförleri, servis denetleme komisyonu tarafından denetlendi. Gerçekleşen uygulamada Jandarma Trafik ve Emniyet Trafik Şube görevlileri tarafından 20192020 eğitimöğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında, taşımalı eğitimlerde kullanılan araçlar dâhil, tüm okul servis araç şoförleri ve rehber personellerine yönelik, trafik güvenliği farkındalığının arttırılması konusunda bilgilendirme yapıldı. Okul taşıtlarında taşımacının yükümlülükleri, servis sürücülerinin davranış ve sorumlulukları ve servis sürücüsünün öğrencilerle iletişimi üzerinde bilgiler aktarıldı.

SİNOP 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:27

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:24

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.