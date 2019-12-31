60 yaşındaki vatandaş 2 gündür kayıp

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop'ta yaşayan 60 yaşındaki Galip Yılmaz’dan 2 günden beri haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Korucuk Mahallesi'ndeki ikametinde yaşayan 60 yaşındaki Galip Yılmaz, 29 Aralık Pazar günü akşam saatlerinde evinden çıktı ve geri dönmedi. O günden beri kendisinden haber alınamayan Galip Yılmaz'ın ailesi, durumu emniyete bildirdi. Emniyet güçleri, kaybolan Yılmaz için arama çalışmalarına başladı.

SİNOP 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:27

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:24

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.