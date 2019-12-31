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Dikmen Entegre Sağlık Merkezi inşaatı devam ediyor

İHA

Dikmen Entegre Sağlık Merkezi inşaatı devam ediyor

2019 yılı Mart ayında yıkımı gerçekleştirilen eski Dikmen Sağlık Ocağı yerine yapımına başlanan yeni Entegre Sağlık Merkezi inşaatı hızla devam ediyor.
Yeni sağlık tesisinin tamamlanmasıyla Dikmen’in son derece modern bir sağlık kuruluşuna kavuşacağını söyleyen AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, yapılan yatırımın yakın tarihte hizmete açılacağını belirtti.
Giresun, “Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezini bünyesinde barındıracak yeni sağlık tesisi Dikmenli vatandaşlarımızın daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için her ayrıntı düşünülerek inşa ediliyor. 24 Saat hizmet verecek olan yeni sağlık tesisimizde 2 aile uzmanımız hizmet verecek. Yeni sağlık tesisimizin tamamlanmasıyla Dikmen halkı sağlık alanında en iyi hizmeti almaya başlayacak” dedi.

SİNOP

31 Aralık 2019 Salı

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