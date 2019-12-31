Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

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Sinop'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, plakası bilinmeyen bir araç, Sanayi Bölgesinde yolun karşısına geçmekte olan 71 yaşındaki Sabri Merdoğlu'na çarptı. Kazada yaralanan Merdoğlu, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk tedavisinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Ayrıca kazanın ardından olay yerinden uzaklaşan sürücünün, emniyet güçlerince yakalandığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİNOP 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:27

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:24

YATSI 18:52

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