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Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, plakası bilinmeyen bir araç, Sanayi Bölgesinde yolun karşısına geçmekte olan 71 yaşındaki Sabri Merdoğlu'na çarptı. Kazada yaralanan Merdoğlu, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk tedavisinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Ayrıca kazanın ardından olay yerinden uzaklaşan sürücünün, emniyet güçlerince yakalandığı bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİNOP

31 Aralık 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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