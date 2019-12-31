Sinop’ta 2 gündür kayıp olan vatandaş bulundu

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Sinop'ta 2 günden beri haber alınamayan şahıs kiraladığı tespit edilen araçta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, geçen Pazar günü akşam saatlerinde Korucuk Mahallesi'ndeki evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 60 yaşındaki Galip Yılmaz için, emniyet güçleri arama çalışmalarına başlamıştı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araştırması sonucu, iki gündür haber alınamayan Galip Yılmaz, kiraladığı tespit edilen aracındaki GPS sayesinde Sinop’un Erfelek ilçesinde bulundu. Kayıp şahsın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SİNOP 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:27

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