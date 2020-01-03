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Bir ilçeye judoyu sevdirdiler

İHA

Sinop'un Gerze ilçesinde polis memuru Orhan Akpınar eşi ile birlikte görev yaptığı ilçede geleceğin judocularını yetiştiriyor.

Bir ilçeye judoyu sevdirdiler

Sinop’un Gerze ilçesinde polis memuru Orhan Akpınar eşi ile birlikte görev yaptığı ilçede geleceğin judocularını yetiştiriyor.
Sinop’un Gerze ilçesinde görev yapan polis memuru Orhan Akpınar eşi Özlenen Akpınar ile birlikte judo eğitimi veriyor. Judonun onlar için ailecek bir tutku olduğunu belirten çift, bu tutkuyu görev yaptıkları ilçeye de aşıladılar. Akpınar çifti, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursla geleceğin judocularını yetiştiriyor.

Küçük ilçeden büyük yetenekler çıkardılar
Akpınar çiftinin yetiştirdiği sporcular, değişik kategorilerden baybayan olarak Türkiye’de derece yapmaya başladılar. Şimdi onlar judo camiasının tanınan isimlerinden. İlçede bu sporun daha önce hiç yapılmadığını, ilk kez kendilerinin başlattıklarının altını çizen judo antrenörü Orhan Akpınar yaptığı açıklamada, “Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapıyorum. 2006 yılında Gerze ilçesine atama yoluyla geldim. 2008 yılından bu yana da spor faaliyetleri ile uğraşıyoruz. Ailecek yapıyoruz. Eşim, çocuklarımız, 2 oğlumuzda judocu, judoyla haşır olduk, neşir olduk. Judo branşı Gerze ilçesinde daha önce hiç yapılmamış. İlk defa biz başlatmış olduk. Bize teşvik eden ve başlatan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzdür. Yine Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz'de kurulan Halk Eğitim Merkezi Kültür ve Spor Kulübü adına faaliyetlere, yarışmalara katılıyoruz. Bu branşı tanıtmış olduk. Ve tüm Türkiye’de judo camiasına Gerze ilçemizin adını duyurmuş olduk. 2008 yılından bu yana da hiç ara vermeden aralıksız çalışmalarımız devam ediyor. Bu minderde bir çok sporcumuz ilk başlayanlardan spor sayesinde üniversiteye gittiler, üniversite de beden eğitimi bölümünün değişik bölümlerine devam ediyorlar. Yüksek lisansa devam eden öğrencilerimiz var. Antrenör olan hakem olan öğrencilerimiz var. Bu şekilde devam ediyoruz. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası yarışmalara sporcularımız katıldı. Eşim de ben de mili takımda görev aldık. Birçok başarılara imza attık” diye konuştu.

SİNOP

03 Ocak 2020 Cuma

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