Türkeli'de yılın ilk umre kafilesi uğurlandı

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Türkeli ilçesinde, yılın ilk umre kafilesi düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Umreciler için Türkeli Merkezi Camisi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Duygulu anların yaşandığı törende, umrecilerin sevinçleri görülmeye değerdi. Toplam 30 kişiden oluşan kafileyi uğurlamaya çok sayıda vatandaş da eşlik etti.

Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan uğurlama töreninde, çeşitli ilahiler seslendirildi, dualar edildi. Kutsal topraklara uğurlanan umre kafilesinin umre ziyaretlerinin 15 gün süreceği öğrenildi.

SİNOP 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:27

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