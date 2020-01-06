Yaralı karaca yavrusuna yardım eli uzatıldı

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TürkeliAyancık kara yolunda yüksek setten atlayarak yaralanan karaca yavrusuna yardım eli uzatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde esnaflık yapan Turgay Karabulut, Mehmet Çelik ve Sadık Kaymakçıoğlu, Ayancık ilçesine otomobille seyir halindeyken TürkeliAyancık karayolu üzerinde yüksek setten atlayarak yaralanan karaca yavrusunu görerek, araçlarını durdurup yaralı karacaya yardım eli uzattılar.

Ayağında kırık olduğu tahmin edilen karaca için vatandaşlar jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, karacayı tedavisi için Ayancık'taki bir veteriner kliniğine getirdiler.

SİNOP 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:27

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