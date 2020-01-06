Sinop'ta esnaf Hayriye Yılmaz, soğuk kış aylarında sokak köpeklerine destek oluyor.

Sakarya Caddesi esnafı olan Yılmaz, her sabah iş yerlerini açmak için geldikleri bölgede bulunan sokak köpeklerini besliyor.

Yılmaz, uzun zamandır köpeklerin dükkân önünden ayrılmadığını belirterek, “Burada sokak köpeklerine bakıyorum. Kendi imkânlarımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dükkânımın önüne geliyorlar. Her gün yiyecek yardımında da bulunuyorum. Çok güzel bir duygu. Soğuk günlerde onlarında yardıma ihtiyacı var" dedi.

SİNOP 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:27

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